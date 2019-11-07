Новый логотип для компании

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен38 заявок2134 просмотра
#1$100

Компания - представитель иностранных брендов в россии Grey Factory. Старый лого: http://greyfactory.ru/sites/default/files/logo.png хотелось бы, чтобы суть была близка (связь с заводом), но более современное представление должно быть.

13 лет назад
1stbreak
Алексей 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Победитель конкурса

S-progresser
Сергей 
34 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
26 отзывов
13 лет назад
#1
Отличный лого получился. Спасибо!

Заявки фрилансеров

S-progresser
Сергей 
34 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
26 отзывов
13 лет назад
#1

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