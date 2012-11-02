Компания - представитель иностранных брендов в россии Grey Factory. Старый лого: http://greyfactory.ru/sites/default/files/logo.png хотелось бы, чтобы суть была близка (связь с заводом), но более современное представление должно быть.
Разработка логотипа для ТМ светодиодной продукции
Необходимо разработать логотип для ТМ светодиодной продукции
Логотип состоит из названия торговой марки (две заглавные
буквы, для примера берем просто ТМ) и знака.
Требования к знаку:
Поскольку продукт технический и для технодизайна, просьба не рисовать цветочков,
воздушных шариков, улыбочек и т.д. В самом знаке могут просматриваться элементы светодиодов.
Пожелания по цветам: яркий, максимум три цвета, с акцентом. Не использовать черного, серого.
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $50
Интернет магазин, необходимо придумать логотип. Есть задумка.Завершен13 лет назад
- $100
Компания занимается ремонтом и поставкой спецтехники Требуется разработать логотип — 2 слова и графическая составляющая и желательно накидать стандартную визитку, для примера, как будет выглядеть.Завершен13 лет назад
- $100
Необходимо разработать логотип (либо серию однотипных логотипов) для образовательного приложения Android он должен соответствовать требованиям для размещения в Google Play + несколько ( Подробности вышлю потенциальным исполнителям.Завершен13 лет назад
- $50
Логотип + Оформить корзину для интернет-магазина + три кнопки - Нужен запоминающийся логотип для косметического интернет магазина - также нужно оформить корзину для интернет-магазина - добавить ...Логотипы и Знаки10 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Здравствуйте Нужен логотип для рефератного сайта: http://referaty.kz/ Задача: - чтоб подходило под дизайн сайта (по цветам, по общей идее) - чтоб подходило по размерам - ...Завершен13 лет назад
- $350
Есть сайт, который еще делается. Для сайта надо сделать логотип, баннеры, кнопки, заголовки. Предоплата после утверждения первых нескольких деталей (логотип, пару кнопок, пару баннеров). ТЗ прилагается к проекту. Пишите, после прочтения тз. ...Завершен13 лет назад
- $50
Нужен один логотип для финансовой компании в векторе для печати и растре для веб сайта. Символизирующий солнце. Пример я прикрепил, левый верхний либо левый нижний, возможна импровизация на их основе. Необходимо их упростить, что бы ...Логотипы и Знаки40 заявокЗакрыт13 лет назад
- $200
Здравствуйте, Дизайнеры! Нужно разработать в срочном порядке логотип для турфирмы! Оплата по факту. Все подробности в ЛС.Логотипы и Знаки47 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Прошу разработать логотип для Муай Тай школы.Завершен13 лет назад