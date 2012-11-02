Разработка логотипа для ТМ светодиодной продукции

# 1 — $ 50

Необходимо разработать логотип для ТМ светодиодной продукции

Логотип состоит из названия торговой марки (две заглавные

буквы, для примера берем просто ТМ) и знака.

Требования к знаку:

Поскольку продукт технический и для технодизайна, просьба не рисовать цветочков,

воздушных шариков, улыбочек и т.д. В самом знаке могут просматриваться элементы светодиодов.

Пожелания по цветам: яркий, максимум три цвета, с акцентом. Не использовать черного, серого.