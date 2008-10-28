Уважаемые дизайнеры, Разрабатываем логотип ТМ детской уличной свободной одежды Все детали — в прикрепленном файле.
- $50Логотипы и Знаки33 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $50
Необходимо разработать логотип для ТМ светодиодной продукции Логотип состоит из названия торговой марки (две заглавные буквы, для примера берем просто ТМ) и знака. Требования к знаку: Поскольку продукт ...Завершен11 лет назад
- $50
Разработка логотипа для торговой марки Контур В логотипе используется только название: без слогана, без каких-либо других элементов. Фактически, нужно продумать написание слова "Контур". Варианты логотипа необходимо предоставить на русском языке ...Завершен11 лет назад
- $50
Разработка логотипа яхт клуба Логотип должен быть круглой формы, прост, понятен и легок в перенесении на разные рекламные носители. Цветовая гамма - не больше трех цетов. Черный не использовать. Название клуба: Kyiv racing yacht clubЛоготипы и Знаки5 заявокЗакрыт11 лет назад
Ув. Фрилансеры! Наша компания каждый год использует изображения картин разных художников на календарях и открытках. Календари и открытки используются для поздравления коллег и партнеров, не в рекламных целях. Обязательно подписываем автора картины На данный момент ищем 2 картины ...Иллюстрации и Рисунки12 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо перевести текст на английский язык. Кол-во знаков - 11500, Выбор кандидата будет осуществляться на основе Качества перевода тестовой страницы (прикреплена). Предпочтительнее кандидат с образованием эколога, биологиа, химика, валеолога Срок перевода всего текста - 1 день. Просьба указывать стоимость перевода ...Завершен14 лет назад
Необходимо перевести текст на украинский яз. 50 000 знаков. В дальнейшем - сотрудничество с отобраным кандидатом на постоянной основе. Выбор кандидата будет осуществляться на основе Качества перевода тестовой страницы (прикреплена). Предпочтительнее кандидат с образованием эколога, биологиа, химика, валеолога Срок ...Завершен14 лет назад
Необходимо перевести текст на английский язык. Кол-во знаков - 11500, Выбор кандидата будет осуществляться на основе Качества перевода тестовой страницы (прикреплена). Предпочтительнее кандидат с образованием эколога, биологиа, химика, валеолога Срок перевода всего текста - 1 день. Просьба указывать стоимость перевода ...Закрыт14 лет назад
Необходимо отредактировать (главные параметры – лаконично, доступно и не скучно) или написать заново, на основе имеющегося, текст на 1ю страницу сайта, на украинском языке. Победитель, с которым компания планирует продолжить работу по новым проектам, ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт15 лет назад
До завтра до обеда нужно отредактировать 3 фото: 1. Вырезать цветы и оставить белое поле за профилями 2. Разместить топперы на верхнее синее поле стойки (макеты топперов есть) Тендер объявляется на час. Жду стоимость, срок ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $60
Описание компании - Производитель продукции из оцинкованной стали. Изготавливают весь ассортимент профилей и крепежных элементов для монтажа гипсокартонных систем. Недавно был открыт еще один цех по производству продукции для штукатурных работ: маячная рейка (маяк) и ...Завершен15 лет назад
Разработка персонажа компании Компания занимается производством плинтусов ПВХ и алюминиевых профилей. Более подробно: www.tisprofile.com Задача: Необходимо разработать фирменный персонаж – строителя, эксперта в своем деле. Это может быть животное или выдуманный, несуществующий в природе ; достаточно молод, ...Иллюстрации и Рисунки33 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $25
Перевод на англ, на укрЗавершен15 лет назад
Рассматриваются оба варианта: редизайн существующего сайта www.tisprofile.com или полное создание нового. ПОСЬБА ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ: Вы сдаете полностью готовый сайт. Не просто дизайн или структуру, а готовый к запуску полноценный сайт! Разработка сайта включает в себя работу ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Разработка логотипа компании www.tisprofile.com Логотип должен: 1. Ассоциироваться с европейским качеством 2. Быть запоминающимся 3. Шрифт – строгий, без завитушек, написание латинскими буквами TIS, стремление вверх, слева направо. Возможно использование 3D Необходимо предоставить от 7 вариантов, срок - 14 дней. Стоимость ...Логотипы и Знаки2 исполнителяЗавершен15 лет назад