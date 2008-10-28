kievsvet

Светлана kievsvet

 
41 годУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Разработка логотипа для ТМ светодиодной продукции

    $50

    Необходимо разработать логотип для ТМ светодиодной продукции Логотип состоит из названия торговой марки (две заглавные буквы, для примера берем просто ТМ) и знака. Требования к знаку: Поскольку продукт ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Разработка логотипа ТМ

    $50

    Разработка логотипа для торговой марки Контур В логотипе используется только название: без слогана, без каких-либо других элементов. Фактически, нужно продумать написание слова "Контур". Варианты логотипа необходимо предоставить на русском языке ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Логотип яхт клуба

    $50

    Разработка логотипа яхт клуба Логотип должен быть круглой формы, прост, понятен и легок в перенесении на разные рекламные носители. Цветовая гамма - не больше трех цетов. Черный не использовать. Название клуба: Kyiv racing yacht club

    Логотипы и Знаки5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Картина

    Ув. Фрилансеры! Наша компания каждый год использует изображения картин разных художников на календарях и открытках. Календари и открытки используются для поздравления коллег и партнеров, не в рекламных целях. Обязательно подписываем автора картины На данный момент ищем 2 картины ...

    Иллюстрации и Рисунки12 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Перевод текста на английский

    Необходимо перевести текст на английский язык. Кол-во знаков - 11500, Выбор кандидата будет осуществляться на основе Качества перевода тестовой страницы (прикреплена). Предпочтительнее кандидат с образованием эколога, биологиа, химика, валеолога Срок перевода всего текста - 1 день. Просьба указывать стоимость перевода ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Перевод текста на украинский

    Необходимо перевести текст на украинский яз. 50 000 знаков. В дальнейшем - сотрудничество с отобраным кандидатом на постоянной основе. Выбор кандидата будет осуществляться на основе Качества перевода тестовой страницы (прикреплена). Предпочтительнее кандидат с образованием эколога, биологиа, химика, валеолога Срок ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Перевод текста на английский

    Необходимо перевести текст на английский язык. Кол-во знаков - 11500, Выбор кандидата будет осуществляться на основе Качества перевода тестовой страницы (прикреплена). Предпочтительнее кандидат с образованием эколога, биологиа, химика, валеолога Срок перевода всего текста - 1 день. Просьба указывать стоимость перевода ...

    Переводы1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Написать статью о компании

    Необходимо отредактировать (главные параметры – лаконично, доступно и не скучно) или написать заново, на основе имеющегося, текст на 1ю страницу сайта, на украинском языке. Победитель, с которым компания планирует продолжить работу по новым проектам, ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Обработка фото

    До завтра до обеда нужно отредактировать 3 фото:    1. Вырезать цветы и оставить белое поле за профилями                 2. Разместить топперы на верхнее синее поле стойки (макеты топперов есть)  Тендер объявляется на час. Жду стоимость, срок ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Разработка логотипа

    $60

    Описание компании - Производитель продукции из оцинкованной стали. Изготавливают весь ассортимент профилей и крепежных элементов для монтажа гипсокартонных систем. Недавно был открыт еще один цех по производству продукции для штукатурных работ: маячная рейка (маяк) и ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Разработка фирменного персонажа

    Разработка персонажа компании Компания занимается производством плинтусов ПВХ и алюминиевых профилей. Более подробно: www.tisprofile.com Задача: Необходимо разработать фирменный персонаж – строителя, эксперта в своем деле. Это может быть животное или выдуманный, несуществующий в природе ; достаточно молод, ...

    Иллюстрации и Рисунки33 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создание сайта

    Рассматриваются оба варианта: редизайн существующего сайта www.tisprofile.com или полное создание нового. ПОСЬБА ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ: Вы сдаете полностью готовый сайт. Не просто дизайн или структуру, а готовый к запуску полноценный сайт! Разработка сайта включает в себя работу ...

    Дизайн сайтаФорма обратной связи
    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Разработка логотипа компании

    Разработка логотипа компании www.tisprofile.com Логотип должен: 1. Ассоциироваться с европейским качеством 2. Быть запоминающимся 3. Шрифт – строгий, без завитушек, написание латинскими буквами TIS, стремление вверх, слева направо. Возможно использование 3D Необходимо предоставить от 7 вариантов, срок - 14 дней. Стоимость ...

    Логотипы и Знаки2 исполнителя
    Завершен
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
adrianopol
46 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$60
6 баллов
8 лет назад
Разработка логотипа
Ответственная!!
Огромное спасибо за оперативность и качественную работу! дизайнер учел все пожелания. Сроки и качество работы шокирует. Надеюсь на дальнейшее сотрудниччество!
Ответный отзыв
dasha_design
Дарья 
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Разработка логотипа для ТМ светодиодной продукции
Рада была принять участие в конкурсе Светланы! Надеюсь это взаимно!)
Быстро, качественно, учитывая все пожелания. Спасибо!
Ответный отзыв
A-nebo
Алла 
54 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
16 дней назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Разработка логотипа ТМ
Светлана - отличный заказчик и приятный в общении человек. Мне было интересно участвовать в вашем конкурсе. ) Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Всего вам наилучшего! С уважением, Алла.
Все отлично
Ответный отзыв
juzzz
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
8 дней назад
$50
10 баллов
14 лет назад
Перевод текста на украинский
Светлана - прекрасный заказчик. Все условия проговорены с четкостью и доступностью. Работу принимает достаточно лояльно. Очень надеюсь, что продолжим сотрудничество.
Быстро и качественно! Всем рекомендую! Спасибо огромное, надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Ответный отзыв
asticinzano
Meister Lina 
39 летЧехия
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
$75
10 баллов
14 лет назад
Перевод текста на английский
Спасибо, с Вами приятно работать. Отличное первое впечатление от веблансера =) Надеюсь, еще будем сотрудничать!
Очень грамотно выполнен перевод. Огромное спасибо за ошибки, которые вы нашли в нашем тексте)) Обязательно буду сотрудничать. Спасибо за все, без вас бы не успели ..
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