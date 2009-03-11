Разработка логотипа

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Описание компании -

Производитель продукции из оцинкованной стали. Изготавливают весь ассортимент профилей и крепежных элементов для монтажа гипсокартонных систем. Недавно был открыт еще один цех по производству продукции для штукатурных работ: маячная рейка (маяк) и уголок для мокрой штукатурки.

Под заказ изготавливают отливы, козырьки и разные гибочные элементы: уголки, z-образные, омега-образные профили и другие изделия любой конфигурации, использующиеся для фасадного строительства.

Вся продукция изготавливается из тонколистовой рулонной оцинкованной стали, которую компания закупает у ведущих европейских и отечественных производителей.

Сайт компании - profstal.kiev.ua

Там в разделе продукция - есть нарисованные все эти штуки, производством которых занимается компания.

Задача:

Разработать логотип, соответствующий деятельности компании, чтобы был простым, европейским и легким для восприятия.