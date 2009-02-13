Доработать дизайн логотипа

$10
Логотипы и ЗнакиЗакрыт22 заявки472 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
#1$

Доработать дизайн логотипа для строительной компании

15 лет назад
Aset_Aday
45 летКазахстан
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
  • Похожие заказы

  • Нужен логотип для портала по медицине

    Нужен логотип для портала по медицине о портале: новости и статьи о медицине/каталог лекарственных средств/классификатор мед-учреждений/биржа вакансий мед работников и прочее тк бюджет весьма скромен - цену не заламывайте

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Логотип и фирменный стиль для службы такси

    Разработка лого и фирменного стиля для службы такси. Лого – думаю понятно. Фирменный стиль : Бланки и т.п. + оформление автомобилей, наклеек на автомобили, шашек, визиток на раздачу, рекламных буклетов и плакатов.

    Логотипы и Знаки118 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Переделать логотип

    $2

    Доброе утро, Необходимо переделать логотип _http://rusfriends.net/templates/Default/images/logo.png Вместо DLEtweak.ru Написать: RUSfriends.net где буква d - сверху виде шапочки как крыша на домике с левой стороны написать мелками букавками - семейный с правой стороны - журнал

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Логотип Turtile (товары автохимии и стройхимии)

    $15

    Нужно разработать логотип для Торг. марки автохимии и строительной химии Turtile. Символ для логотипа - черепашка. Ассортимент продукции: - расходные жидкости и аксессуары для автомобилей - строительная химия (грунтовки, краски)

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Сделать простой логотип.

    $20

    500 рублей. Предложения оставляем только здесь - не надо писать ни в личку, ни в аську, ни на почту. Предложения без портфолио не рассматриваются.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Нужен логотип

    $100

    Нужен логотип для IT фирмы, называется Тандем - НН . Сложность заказа, в названии фирмы, а точнее в определении слова тандем.

    Логотипы и Знаки68 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Логотип для пейнтбольного клуба

    Для пейнтбольного клуба "Бастион" требуется сделать логотип, банер + другую продукцию рекламного характера (листовки, плакаты и т.д.). Готовые работы должны "захлёстывать" зрителя драйвом и вызывать не утолимую жажду адреналина. В общем работы много. Наш сайт www.PCBastion.ru ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад