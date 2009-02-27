Нужен логотип для портала по медицине

Логотипы и ЗнакиЗавершен36 заявок1457 просмотров
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Нужен логотип для портала по медицине

о портале: новости и статьи о медицине/каталог лекарственных средств/классификатор мед-учреждений/биржа вакансий мед работников и прочее

тк бюджет весьма скромен - цену не заламывайте

15 лет назад
runetinfo
45 летРоссия
19 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Победитель конкурса
vector_d
Россия
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв
15 лет назад
Очень доволен исполнитель выполнил все требования доработка выполнена безупречна
Четко сформулированное тз. Грамотные требования к доработке. Быстрые операции.
Заявки фрилансеров
vector_d
Россия
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв
15 лет назад