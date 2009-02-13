Приватный проект для Павла Марьина

Изначально сотрудничества с Павлом Марьиным я не планировала. Он участвовал в моем конкурсе по разработке логотипа для регионального творческого союза «Город мастеров» и представил десяток интересных логотипов. Работы Павла настолько обратили на себя внимание, что были куплены вне конкурса в нагрузку к основному. Тем более, что автор предложил умопомрачительные скидки. Всенепременнейше рекомендую. Талантливый дизайнер, альтруистичный и не жадный человек.