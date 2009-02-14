Нарисовать логотип по эскизу

Логотипы и ЗнакиЗавершен36 заявок563 просмотра
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Необходимо нарисовать логотип по эскизу (вышлю в личку) в стиле штрихового рисунка от руки. Также этот логотип будет с элементом флеш.

Просьба обращаться специалистам, которые занимаются логотипами и флеш.

15 лет назад
egorika
44 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Juliakatsan
Юлия Кацан 
38 летКазахстан
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
15 лет назад
$5
1 день
Ответственный и исполнительный фрилансер. Со своей задачей справилась на все 100%. Работа выполнена качественно и профессионально. Рекомендую.
Положительный отзыв
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