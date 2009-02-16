Требуется лого

Доброго времени суток. Нужен логотип и две его вариации. Интересуют кандидаты с наличием интересного портфолио( с логотипами), и отзывами от заказчиков. Тематика автомобильная, если душа не лежит то лучше не браться. Тех кто за такой бюджет готов нарисовать классный ...