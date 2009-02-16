Требуется лого

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен51 заявка1720 просмотров
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#1$

Требуется логотип сайта, картинка не должна превышать 300 Кб и размеры - 250 пикселей в ширину и 80 пикселей в высоту и выполнена на белом фоне.. тема "стрелы купидона" мир знакомства и общения.

Дополнение:

на картинке должна быть видна (читаемая) надпись "Стрелы Купидона",

мир знакомства и общения - можно, но не обязательно использовать как слоган

Спасибо всем кто откликнулся.

15 лет назад
Vitalik_666
45 летРоссия
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Был
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Победитель конкурса
VRDesign
40 летРоссия
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15 лет назад
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VRDesign
40 летРоссия
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Был
12 лет назад
23 отзыва
15 лет назад
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