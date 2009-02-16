Требуется лого

Здравствуйте! Необходима разработка логотипа и фирменного стиля для компании занимающейся отопительным оборудованием.Направление: радиаторы отопления,котлы,запорная арматура...Название фирмы Сахара Плюс.Подробности в предложенном Вами ТЗ.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется логотип сайта, картинка не должна превышать 300 Кб и размеры - 250 пикселей в ширину и 80 пикселей в высоту и выполнена на белом фоне.. тема "стрелы купидона" мир знакомства и общения.
Дополнение:
на картинке должна быть видна (читаемая) надпись "Стрелы Купидона",
мир знакомства и общения - можно, но не обязательно использовать как слоган
Спасибо всем кто откликнулся.
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