Нужно нарисовать fav иконку

$20
Логотипы и ЗнакиЗавершен30 заявок1179 просмотров
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#1$

Для сайта Namecreator.ru нужно отрисовать fav иконку 16x16 в стиле сайта. Главное требование - иконка должна запоминаться, не выпадать из общей канвы дизайна и ассоциироваться только с этим сервисом. Бюджет указан. wmr или wmz не принципиально

15 лет назад
Anton1o
35 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
Победитель конкурса
VRDesign
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
23 отзыва
15 лет назад
Занимался разработкой .fav иконки для нашего сайта. Это была конкурсная работа, подошёл ответственно, выполнил качественно. Спасибо Владимиру!
Заявки фрилансеров
VRDesign
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
23 отзыва
15 лет назад
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