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Нужно разработать изящный логотип для творческого союза «Город мастеров».

Логотип должен быть говорящим, по возможности отражать суть деятельности организации (см. ТЗ) и включать название «Город мастеров».

Цветовое решение оставляем на ваше усмотрение с единственной оговоркой – логотип должен хорошо выглядеть и в черно-белом формате. Стилистика предпочтительна сдержанная (классика, модерн), хотя, возможно, и не слишком строгая.

Оставляйте черновые эскизы и свои ставки по гонорарам в предложениях. Исполнитель будет выбран в ближайшие три дня.

Оплата: WebMoney или через сервис Weblancer.