Логотип для творческого союза

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен45 заявок2207 просмотров
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#1$

Нужно разработать изящный логотип для творческого союза «Город мастеров».

Логотип должен быть говорящим, по возможности отражать суть деятельности организации (см. ТЗ) и включать название «Город мастеров».

Цветовое решение оставляем на ваше усмотрение с единственной оговоркой – логотип должен хорошо выглядеть и в черно-белом формате. Стилистика предпочтительна сдержанная (классика, модерн), хотя, возможно, и не слишком строгая.

Оставляйте черновые эскизы и свои ставки по гонорарам в предложениях. Исполнитель будет выбран в ближайшие три дня.

Оплата: WebMoney или через сервис Weblancer.

15 лет назад
Oxpa
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
Победитель конкурса
soni_jofa
42 годаБеларусь
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад
На объявленный мною конкурс Александр Вайчик прислал восемь (!!!) разноплановых эскизов. Один из его логотипов был выбран нашей организацией в качестве ключевого элемента фирменного стиля. Но по независящим от исполнителя причинам,эскиз пришлось долго и нудно доводить до ума (то шрифт похож на тот, что у конкурентов, то вот эта закорючка заказчику не понравилась). Отмечу, что на каждом этапе доработки Александр предлагал несколько вариантов графического решения. Дизайнер вел себя корректно и терпеливо, был внимателен и учтив за что ему большой человеческий респект:) Одним словом всенеприменнейше рекомендую к сотрудничеству.
Анна инетесный в общении и в работе Человек (с большой буквы). Спасибо за сотрудничество. Было легко общаться, потому как посредник Анна корректно "фильтровала" пожелания заказчика, что позволяло быстро и спокойно вносить поправки по заданию. Успехов! Приятно было работать и общаться! Надеюсь, что еще пересечемся!
Заявки фрилансеров
soni_jofa
42 годаБеларусь
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад
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