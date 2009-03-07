SEO-копирайтинг: оптимизированные тексты, контроль тошноты, теги, тематеги.
Пишу интересные статьи на человеческом языке. Так же могу переводить на человеческий нечитаемые тексты.
Рерайт глубок до неприличия, родной автор не узнает исходник.
Создаю SEO-оптимизированные тексты с любым процентом плотности ключевых слов без потери в качестве. Мои тексты написаны для людей, но ПСы их отлично индексируют. Работаю с тошнотой страниц, прописываю теги, метатеги.
Все тексты пишу сама, а не заказываю на биржах дешевого и некачественного контента.
Мои восемь лет журналистского опыта, ум, талант и круглосуточный онлайн к вашим услугам.
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Отзывы заказчиков
$4
10 баллов
15 лет назад
Замечательный исполнитель! Отличные тексты, исполнительность, инициатива. И все в срок :)) Очень приятная в общении девушка! Продолжаем сотрудничать дальше :)
Ответный отзыв
Большинство оптимизаторов, вы уж поверьте моему опыту, живут по принципу "Мне, пожалуйста, десять ложек сахара и не размешивайте. Не люблю сладкого" (что в переводе на ТЗ: "50 ключей прямым вхождением по три повтора запихать в 4 тысячезнака, но так, чтобы заметно не было"). Елена - уникальная находка для SEO-копирайтеров. Невыполнимых задач не ставит, ценит и чувствует интригу текста, дает свободу, стимулирует творчество.
$4
10 баллов
15 лет назад
Очень понравилось, как работает Аня: оперативно и креативно :) надеюсь на дальнейшее длительное и плодотворное сотрудничество!
Ответный отзыв
Мне нравятся мыслящие и аккуратные люди. Александра производит впечатление именно такого человека. Мне понравилось то, как вдумчиво и серьезно она вычитывала написанный мною текст. Как изящно, но четко было сформулировано ТЗ. Всем заинтересованным лицам сообщаю, что оплата так же произведена аккуратно, в течение пяти минут после утверждения текста.
$1
10 баллов
15 лет назад
10/10! Работа выполнена! Получил то что хотел, с заменой слов синонимами... все выполнено отлично. Рекомендую! Впредь буду сотруничать....
$1
10 баллов
15 лет назад
Очень доволен работой Анны. Предложенный вариант работы принят с первого раза, без каких либо корректировок! В общении корректна.
Ответный отзыв
Наше сотрудничество с Алексеем было скоропостижным:) Списались, получила инструктаж, отдала выполненное, получила отзыв и деньги. Все в течение нескольких часов. Отметить успела только то, что заказчик в лице Алексея мне попался честный и без колонизаторских замашек:)
$45
10 баллов
15 лет назад
Несмотря на огромный объем заказа, вся работа была выполнена безукоризненно и в срок. Статьи получились интересные и разные. В ходе работы были учтены все пожелания, благодаря чему результат работы просто превосходен! Весьма доволен сотрудничеством, рекомендую!
Ответный отзыв
Сотрудничество с Максимом Глоковым (FladeX) оставило весьма и весьма приятные впечатления. Инструкции заказчика были внятными и лаконичными. У человека ясный ум, он знает что именно ему нужно, четко формулирует свои мысли и задания. Очень понятен, дружелюбен и честен.
Копирайтинг
7 отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $7
от 1 дня
нет рейтинга