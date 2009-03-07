SEO-копирайтинг: оптимизированные тексты, контроль тошноты, теги, тематеги.

Пишу интересные статьи на человеческом языке. Так же могу переводить на человеческий нечитаемые тексты.

Рерайт глубок до неприличия, родной автор не узнает исходник.

Создаю SEO-оптимизированные тексты с любым процентом плотности ключевых слов без потери в качестве. Мои тексты написаны для людей, но ПСы их отлично индексируют. Работаю с тошнотой страниц, прописываю теги, метатеги.

Все тексты пишу сама, а не заказываю на биржах дешевого и некачественного контента.

Мои восемь лет журналистского опыта, ум, талант и круглосуточный онлайн к вашим услугам.