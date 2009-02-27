Статьи про рок-музыку

КопирайтингЗавершен50 заявок749 просмотров
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Нужны статьи на тему рок-музыки.

Желательно написание нескольких статей в разных стилях с последующим качественным рерайтом.

Объем статей 2000 — 2500 символов. Количество уникальных статей — 5. Количество рерайтов с каждой из них — 7. Итого 40 статей (35 рерайтов и 5 оригиналов).

Оплата только посредством сервиса weblancer.net.

15 лет назад
FladeX
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
Oxpa
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад
$45
5 дней
Несмотря на огромный объем заказа, вся работа была выполнена безукоризненно и в срок. Статьи получились интересные и разные. В ходе работы были учтены все пожелания, благодаря чему результат работы просто превосходен! Весьма доволен сотрудничеством, рекомендую!
Сотрудничество с Максимом Глоковым (FladeX) оставило весьма и весьма приятные впечатления. Инструкции заказчика были внятными и лаконичными. У человека ясный ум, он знает что именно ему нужно, четко формулирует свои мысли и задания. Очень понятен, дружелюбен и честен.
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