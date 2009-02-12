Рерайт статей

КопирайтингЗавершен46 заявок877 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Надо сделать рерайт статей.

Качественно. С проверкой. Много.

Всего около 300-500 тысяч знаков, если справитесь, то еще столько же и далее - больше.

Жирный плюс: если сможете статьи разных авторов объединить под единый стиль и тематику связав их между собой.

Темы: 1. антикризис; 2. маркетинг 3.Личная эффективность.

Статьи пришлю сам. Ничего искать не надо.

оплата $1 за 2 тысячи знаков или 0,5 за тысячу

PS: указывайте в отведенных для этого местах цену и срок выполнения. Иначе не смогу Вас выбрать исполнителем, следовательно не смогу расплатиться

15 лет назад
PetrPavel
54 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранные исполнители
Nat_Ig
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
15 лет назад
$7
30 дней
Наталья, спасибо! отличная работа, вовремя, в срок и то что надо! Приятно работать!
Спасибо Вам огромное! Очень приятно с Вами работать. Особенно радует четкое ТЗ и своевременная оплата.
kiss07
Анна 
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
13 отзывов(-1)
15 лет назад
$10
7 дней
Анна, большое спасибо за качественную работу! Переработан большой объем в сжатые сроки. Продолжаем работать.
Отличный заказчик! Четкое, грамотное Т3, своевременная оплата. Самые приятные впечатления от общения. C удовольствием с буду работать с вами.
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