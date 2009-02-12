Надо сделать рерайт статей.

Качественно. С проверкой. Много.

Всего около 300-500 тысяч знаков, если справитесь, то еще столько же и далее - больше.

Жирный плюс: если сможете статьи разных авторов объединить под единый стиль и тематику связав их между собой.

Темы: 1. антикризис; 2. маркетинг 3.Личная эффективность.

Статьи пришлю сам. Ничего искать не надо.

оплата $1 за 2 тысячи знаков или 0,5 за тысячу

PS: указывайте в отведенных для этого местах цену и срок выполнения. Иначе не смогу Вас выбрать исполнителем, следовательно не смогу расплатиться