Здравствуйте. Требуются люди, интересующиеся темами: изобретения, гаджеты, высокие технологии. В общем http://gadge.ru Необходимо: написание около 100 уникальных статей на эту тему! Размером 2000-3000 знаков. Примеры статей: http://innov.ru/news-it/2009/01/20/7/ http://megaobzor.com/newsnew-8430.html http://www.gadgetblog.ru/content/view/1829/2/ Оплата: 2$ за каждую статью. В дальнейшем работа может не ограничиваться 100 статьями....
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Нужна статья для сайта переводческой фирмы.Основные тезисы в приложении. Уникальность и художественность. 1600 знаков. В личку не пишите. Всю информацию пишите в предложении. Только WMZ.
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