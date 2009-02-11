Статья для сайта

$10
КопирайтингЗавершен14 заявок205 просмотров
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Нужна статья для сайта переводческой фирмы.Основные тезисы в приложении. Уникальность и художественность. 1600 знаков. В личку не пишите. Всю информацию пишите в предложении. Только WMZ.

15 лет назад
olva
Олег 
59 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
nastyusha2007
Olga 
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
20 отзывов
15 лет назад
$10
1 день
На 10 +++. Красиво, грамотно, актуально, быстро. Очень благодарен за работу. Статья корректировалась, хотя необходимость в корректировке была по моей вине. Рекомендую.
Заказчик просто супер, четкое постановление задания, лаконичность и уважение к труду исполнителя. Своевременная оплата. От сотрудничества с Олегом только положительные эмоции. Его оценка 10+. Хотелось бы еще с ним поработать.
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