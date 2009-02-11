Информационный обзор сайта kidsland.ru

КопирайтингЗавершен33 заявки366 просмотров
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Информационный обзор сайта kidsland.ru

вкратце о чем сайт

текст около 800-1000 символов

15 лет назад
runetinfo
45 летРоссия
19 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
arinakira
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 лет назад
$1
1 день
Очень доволен работой Анны прекрасно умеет раскрыть тему и четко описать то что требуется рекомендую
Работа с такими заказчиками подтверждает понятие о том, что работа должна приносить не только выгоду, но и удовольствие. Надеюсь на долгосрочное сотрудничество. Рекомендую!