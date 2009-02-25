Нужны SEO ориентированные тексты на английском

$250
КопирайтингЗавершен8 заявок273 просмотра
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Нужно написать несколько небольших SEO ориентированных текстов на английском, похожих между собой (т.е. по одному шаблону, шаблон уже написан), но нужно их грамотно разнообразить, используя синонимы, перестановку предложений и тп. Машинная синонимизация не подходит.

Пишите цену за 1000 знаков, и ссылки на подобные работы. Подробности высылаются людям с портфолио и отзывами.

15 лет назад
Fedor_C
Фёдор 
42 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
AeonAndEternity
Нина 
33 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 лет назад
$13
7 дней
Тексты написаны живо и разнообразно, английский очень хороший.
Оставлю комментарий лучше поздно, чем никогда :) Отличный заказчик и просто хороший человек. Рекомендую всем :)
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