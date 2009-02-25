Нужны SEO ориентированные тексты на английском

Написание статей для сайта о покере
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Нужно написать несколько небольших SEO ориентированных текстов на английском, похожих между собой (т.е. по одному шаблону, шаблон уже написан), но нужно их грамотно разнообразить, используя синонимы, перестановку предложений и тп. Машинная синонимизация не подходит.
Пишите цену за 1000 знаков, и ссылки на подобные работы. Подробности высылаются людям с портфолио и отзывами.
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