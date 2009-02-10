Создать описание

# 1 — $

Есть проект http://rpg.mifril.com

Требуется сделать описание из 5-10 предложений.

вот к примеру в таком духе:

Kingdoms of MIFRIL - подарит вам множество эмоций, квестов приключений ....

Ваша задача написать 5-10 предложений так, что бы человеку захотелось посмотреть что это за игра.

Т.К. я не знаю что мне понравиться, делайте скрины в блокноте и выклдывайте в конкурсе. Завтра к вечеру я определюсь с победителем.

Сразу говорю 2$ это предел. Т.К. всего 5-10 предложений (максимум 1000 символов).

Ставьте цену в 2$ и срок 2 дня. И я приму ваше предложение для участия в конкурсе.