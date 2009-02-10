Создать описание

$2
КопирайтингЗавершен3 заявки341 просмотр
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#1$

Есть проект http://rpg.mifril.com

Требуется сделать описание из 5-10 предложений.

вот к примеру в таком духе:

Kingdoms of MIFRIL - подарит вам множество эмоций, квестов приключений ....

Ваша задача написать 5-10 предложений так, что бы человеку захотелось посмотреть что это за игра.

Т.К. я не знаю что мне понравиться, делайте скрины в блокноте и выклдывайте в конкурсе. Завтра к вечеру я определюсь с победителем.

Сразу говорю 2$ это предел. Т.К. всего 5-10 предложений (максимум 1000 символов).

Ставьте цену в 2$ и срок 2 дня. И я приму ваше предложение для участия в конкурсе.

15 лет назад
Zellegius
33 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Победитель конкурса
arinakira
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 лет назад
Создала описание того, что не существует, да так, что народ заинтересовался. Вот он класс работы. Все супер просто.
Алексею хочу сказать огромное спасибо, не только за понятное разъяснение задания, но и за бесплатные уроки. Таких заказчиков нынче мало. Рекомендую!
Заявки фрилансеров
arinakira
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 лет назад
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