Требуется придумать звучный домен (адрес сайта)

Нужны вопросы для викторины общепознавательного характера (без углубления в специальные знания). Расчет на среднестатистического человека. Вопрос должен быть сформулирован понятно и компактно, иметь однозначный смысл. К вопросу должно быть приложено четыре варианта ответа. Правильный ответ ...