# 1 — $

Нужны вопросы для викторины общепознавательного характера (без углубления в специальные знания). Расчет на среднестатистического человека. Вопрос должен быть сформулирован понятно и компактно, иметь однозначный смысл. К вопросу должно быть приложено четыре варианта ответа. Правильный ответ указывается под номером один. Вопросов нужно много. Отберу несколько исполнителей, чьи вопросы мне покажутся наиболее интересными.

Пишите примеры вопросов и сроки здесь (не более 3-х). В личку не пишите.

Избранным исполнителям будет производится оплата из расчета $1 за 10 вопросов. Правильные ответы проверяются.

С лучшими исполнителями возможно постоянное сотрудничество с возможностью повышения вознаграждения.