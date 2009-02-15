Вопросы для викторины

$100
КопирайтингЗавершен14 заявок911 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
#1$

Нужны вопросы для викторины общепознавательного характера (без углубления в специальные знания). Расчет на среднестатистического человека. Вопрос должен быть сформулирован понятно и компактно, иметь однозначный смысл. К вопросу должно быть приложено четыре варианта ответа. Правильный ответ указывается под номером один. Вопросов нужно много. Отберу несколько исполнителей, чьи вопросы мне покажутся наиболее интересными.

Пишите примеры вопросов и сроки здесь (не более 3-х). В личку не пишите.

Избранным исполнителям будет производится оплата из расчета $1 за 10 вопросов. Правильные ответы проверяются.

С лучшими исполнителями возможно постоянное сотрудничество с возможностью повышения вознаграждения.

15 лет назад
AlexEfimenko
Алексей 
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Победители конкурса
zimaleto
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Очень обязательный заказчик. Довольна сотрудничеством.
CleopatrA
29 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
15 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Just_me
33 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
15 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
MadeByRadionov
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад
Работа выполнена превосходно. Сотрудничеством с Михаилом очень доволен. Благодарю Вас за работу!
Все прошло отлично, я доволен.
Lunatarina
Баваева 
33 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
год назад
15 лет назад
Заявки фрилансеров
zimaleto
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад
CleopatrA
29 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
15 лет назад
Just_me
33 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
15 лет назад
MadeByRadionov
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад
Lunatarina
Баваева 
33 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
год назад
15 лет назад
  • Похожие заказы

  • Текст для казино

    Задание скину в ПМ Только что регнутые не пишите... не отвечу... Сматрю на рейт и дату реги.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Дешевый рерайтинг

    Требуется дешевый рерайт простых текстов. Предлагайте свои цены за 1000 знаков. Предподчтение отдается наиболее низкой стоимости, так как никаких требований нет: только уникальность и читабельность.

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    15 лет назад

  • Предложение на разработку сайта

    Нужно написать на английском языке для клиента - туристической фирмы. Тематика сайта - поисковая система по отелям, курортам, авиаперелетам + бронирование онлайн. Есть исходное техническое описание двух подобных программ на английском. Цель убедить клиента что ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    15 лет назад

  • Требуется оживить форум футбольного проекта

    Запущен уникальный футбольный проект - управление футбольным клубами болельщиками В настоящее время в проекте участвуют ~ 50 человек, которые не очень активны в закрытом форуме Требуется - оживить форум и комментарии к новостям, за счет: 1. Создание новых ...

    Копирайтинг21 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Письма, записки

    Требуется человек для написания официальных писем и объяснительных записок. На данный момент нужно грамотно написать объяснительную записку в деканат от лица студента 1-го курса. Подробности при личной переписке.

    Копирайтинг3 исполнителя
    Завершен
    15 лет назад

  • Рерайтинг статей для сайта

    $20

    Нужен рерайт статей для сайта gadgetclub.su 20 статей. Оплата: по 1$ за статью (1000-1200 знаков). Тематики статей можете посмотреть на сайте, в меню слева + по словам в блоке "тэги". Статьи для рерайта подбираете/ищете сами. Готовые статьи должны быть в ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад