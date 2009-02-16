Дешевый рерайтинг

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КопирайтингЗавершен67 заявок1041 просмотр
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15 лет назад
0le4ka
Ольга 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
Выбранные исполнители
Boss010482
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
год назад
15 лет назад
$1
1 день
bbcat
Яков 
NaN летУкраина
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
4 отзыва
15 лет назад
$2
7 дней
Получила от Якова несколько хороших статей. Все было выполнено точно в срок. Все тексты уникальны. Имхо, соотношение цена/качество на должном уровне
Чётко поставила техническое задание, быстро согласовали все нюансы, очнь интеллегентный в общениии человек. надеюсь на продолжение сотрудничества.
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