Предложение на разработку сайта

Запущен уникальный футбольный проект - управление футбольным клубами болельщиками В настоящее время в проекте участвуют ~ 50 человек, которые не очень активны в закрытом форуме Требуется - оживить форум и комментарии к новостям, за счет: 1. Создание новых ...
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Нужно написать на английском языке для клиента - туристической фирмы. Тематика сайта - поисковая система по отелям, курортам, авиаперелетам + бронирование онлайн. Есть исходное техническое описание двух подобных программ на английском. Цель убедить клиента что ему нужен такой сайт, что стоит делать на базе доработки именно наших программ а не брать чужую готовую. Акцент на то что система может дорабатываться именно под его нужды и потом постоянно поддерживаться/дорабатываться нашими программистами.
Предложение на 2 странички.
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