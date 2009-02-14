Предложение на разработку сайта

КопирайтингЗавершен5 заявок207 просмотров
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Нужно написать на английском языке для клиента - туристической фирмы. Тематика сайта - поисковая система по отелям, курортам, авиаперелетам + бронирование онлайн. Есть исходное техническое описание двух подобных программ на английском. Цель убедить клиента что ему нужен такой сайт, что стоит делать на базе доработки именно наших программ а не брать чужую готовую. Акцент на то что система может дорабатываться именно под его нужды и потом постоянно поддерживаться/дорабатываться нашими программистами.

Предложение на 2 странички.

15 лет назад
olson
50 летАвстралия
15 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранные исполнители
nicka
36 летФинляндия
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
15 лет назад
$20
3 дня
Начинал проект с другим фрилансером, но что-то не заладилось... Заканчивали вместе. Буквально в последний момент все успели, сразу отправил клиенту. Вроде понравилось :)
Приятно и непринужденно поработали с Александром! Хотя задание было нелегким, Александр все объяснил доступно и без лишней информации! Рада поработать с настоящим профессионалом в своем деле! Спасибо!!!
vik-freelance
Плужников 
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
66 отзывов(-3)
15 лет назад
$20
2 дня
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