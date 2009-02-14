Предложение на разработку сайта

Нужно написать на английском языке для клиента - туристической фирмы. Тематика сайта - поисковая система по отелям, курортам, авиаперелетам + бронирование онлайн. Есть исходное техническое описание двух подобных программ на английском. Цель убедить клиента что ему нужен такой сайт, что стоит делать на базе доработки именно наших программ а не брать чужую готовую. Акцент на то что система может дорабатываться именно под его нужды и потом постоянно поддерживаться/дорабатываться нашими программистами.

Предложение на 2 странички.