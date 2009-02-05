Макрос для EXCEL

Наши требования: Компьютерная эрудированность, грамотность(!), знание английского языка (минимальный уровень - правильное понимание текстов компьютерной тематики). Свободный доступ к сети Интернет (желательно безлимитный). Суть работы: Регулярная подача (от 3 материалов в будний день, не более 3000 сим.) свежих ...
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Описание требуемых действий макроса - в ТЗ, простая задачка для человека, разбирающегося в программировании для MS EXCEL.
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