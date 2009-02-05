Макрос для EXCEL

$10
КопирайтингЗакрыт4 заявки156 просмотров
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Описание требуемых действий макроса - в ТЗ, простая задачка для человека, разбирающегося в программировании для MS EXCEL.

15 лет назад
Yurs
Юрий 
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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