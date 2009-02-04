Текст для сайта

КопирайтингЗакрыт20 заявок483 просмотра
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Нужно для http://www.pressik.com/ru/ создать тексты для страниц

1) http://www.pressik.com/ru/terms/ Пользовательское соглашение. Смысл в том что пресс релизы могут добавлять только украиские компании. И администрация портала pressik.com не несут отвествеености за содержание релиза.

В случае если релиз будет нарушать этические ... какие то вещи придумать и укрась с подобных порталов ... то релизы будет не допущен к публикации ... ваши идей нужны!

не все рлизы пускаем, рекламные нет! только те которые влияют на развиттие компании

2) Нужно составтиь красивое письмо которое приглашает компании разместиь у нас релиз. Мы это письмо разошлем по емеилу компаниям. С указанием что релизы будут синхронизированы с финансовыми показателями компании.

(важно что бы вы изучили наш портал)

и то что у нас есь статистика каждого релиза. И по релизам нашего портала инвесторы строят планы ...

15 лет назад
conus
44 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
24 дня назад
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