Ключевая фраза говорящая о сути продукта

На сайте 3 продукта (коробки)

Если навести курсор, появится подсказка, в которой 1-2 предложения, они должны дать клиенту чёткое понимание о том, что будет внутри. (сейчас есть фразы, но они никакие, надо хорошие придумать)

*пример фраз:

1. Cоздание сайта для средних и крупных фирм на основе надёжной системы ABO.CMS.

2. Электронный журнал - альтернатива скучным PDF документам.

3. Интернет магазин с богатым набором инструментов для рекламы, работы с заказами и клиентами.

После этого задания будет второе - сделать короткое промо-описание продукта www.pageflip.ee.