Ключевая фраза говорящая о сути продукта

Добрый день. Мне требуется размножение статей, а именно из одной статьи сделать какое-то количество уникальных статей. Кто сколько статей может сделать из одной и по какой стоимости? Рерайт не интересует, только автоматизированные методы без изменения русских ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На сайте 3 продукта (коробки)
Если навести курсор, появится подсказка, в которой 1-2 предложения, они должны дать клиенту чёткое понимание о том, что будет внутри. (сейчас есть фразы, но они никакие, надо хорошие придумать)
*пример фраз:
1. Cоздание сайта для средних и крупных фирм на основе надёжной системы ABO.CMS.
2. Электронный журнал - альтернатива скучным PDF документам.
3. Интернет магазин с богатым набором инструментов для рекламы, работы с заказами и клиентами.
После этого задания будет второе - сделать короткое промо-описание продукта www.pageflip.ee.
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