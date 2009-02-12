Ключевая фраза говорящая о сути продукта

КопирайтингЗавершен13 заявок332 просмотра
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На сайте 3 продукта (коробки)

Если навести курсор, появится подсказка, в которой 1-2 предложения, они должны дать клиенту чёткое понимание о том, что будет внутри. (сейчас есть фразы, но они никакие, надо хорошие придумать)

*пример фраз:

1. Cоздание сайта для средних и крупных фирм на основе надёжной системы ABO.CMS.

2. Электронный журнал - альтернатива скучным PDF документам.

3. Интернет магазин с богатым набором инструментов для рекламы, работы с заказами и клиентами.

После этого задания будет второе - сделать короткое промо-описание продукта www.pageflip.ee.

15 лет назад
norell
Норелл 
43 года
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 отзывов
Выбранный исполнитель
NataliaFilia
Наталия 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
15 лет назад
$50
3 дня
Наташа старалась, билась долго и упорно но к сожалению подошел только один вариантдля одного продукта, но он получился действительно хорошо. Спасибо за работу.
Хорошо поработали с Эриком, жаль что не до конца удалось ему помочь. Оплата в срок, адекватное сотрудничество, заказчик всегда на связи.
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