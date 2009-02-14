Нужно для http://www.pressik.com/ru/ создать тексты для страниц 1) http://www.pressik.com/ru/terms/ Пользовательское соглашение. Смысл в том что пресс релизы могут добавлять только украиские компании. И администрация портала pressik.com не несут отвествеености за содержание релиза. В случае если релиз ...
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Нужно написать 11 статей на финансовую тематику (10 разделов + 1 на главной странице).
Желательно не меньше 1500 знаков, уникальные, или очень хороший рерайт.
Оставляйте цену за всю работу, если раньше с Вами работа, укажите урл проекта, к вечеру выбиру исполнителя.
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