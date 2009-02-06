Статья о колокейшене

$3
КопирайтингЗавершен17 заявок291 просмотр
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Нужна статья о колокейшене (копирайт или хороший рерайт), где бы освещались такие моменты:

Что такое "колокейшн"? Чем отличается колокейшн от хостинга? Когда стоит переходить на колокейшн? Насколько колокейшн дороже хостинга? Какие особые возможности предоставляет колокейшн по сравнению с хостингом?

Объем: 2-3 тыс. знаков

15 лет назад
vitnick
48 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
korotovskihe
47 летКиргизия
17 лет в сервисе
Был
год назад
15 лет назад
$2
1 день
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