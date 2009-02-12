Создание он-лайн теста

$25
КопирайтингЗавершен21 заявка456 просмотров
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Здравствуйте.

Необходимо создать он лайн тест. Тест НЕ должнен содержать более 25 вопросов. Оптимальное количество: 15-20.

Темы теста: Астрология, всякое непознанное, психология (отношения, любовь, секс). (Тема на Ваш выбор)

При прохождения теста человек должен с нетерпением ожидать результат. И Само название теста должно быть очень притягивающим.

Сам тест должен быть очень интересным. Так как он будет символически платным. Разрешается придумывать любые виды вопросов, реализуемые с помощью флеш и т. д. Пример (Ваше место проживание, и пользователь Выбирает по флеш карте) Чем больше таких вещей будет тем лучше.

Нужно уточнить, что требуется только тест и его идея, систему управления создавать не надо.

Сроки 3-4 дня.

Жду Ваших предложений.

15 лет назад
a-luxkz
Иван 
37 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
774 отзыва(-6)
Выбранный исполнитель
olmi
47 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 лет назад
$2
1 день
Отличный, креативный, Исполнитель, составила очень интересный тест и придумала идею как все это реализовать. Сотрудничеством доволен ! Советую !
Замечательный заказчик! Ответственный и очень приятный в общении. Четко сформулировал ТЗ и сразу перевел оплату. Рекомендую всем!
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