Создание он-лайн теста

Здравствуйте.

Необходимо создать он лайн тест. Тест НЕ должнен содержать более 25 вопросов. Оптимальное количество: 15-20.

Темы теста: Астрология, всякое непознанное, психология (отношения, любовь, секс). (Тема на Ваш выбор)

При прохождения теста человек должен с нетерпением ожидать результат. И Само название теста должно быть очень притягивающим.

Сам тест должен быть очень интересным. Так как он будет символически платным. Разрешается придумывать любые виды вопросов, реализуемые с помощью флеш и т. д. Пример (Ваше место проживание, и пользователь Выбирает по флеш карте) Чем больше таких вещей будет тем лучше.

Нужно уточнить, что требуется только тест и его идея, систему управления создавать не надо.

Сроки 3-4 дня.

Жду Ваших предложений.