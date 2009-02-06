Статьи для портала

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Приватный проект для Ляшенко Наталья [natulya211183]

15 лет назад
djamag
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
natulya211183
Наталья 
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
15 лет назад
$25
3 дня
Тема была узкопрофильная, но Наталья справилась на ура!
Четко поставленная цель - своевременно сделанная работа. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество, так как работать с таким ответственным человеком очень приятно. Советую и другим фрилансерам.
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