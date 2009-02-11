Нужно составить два текста для поисковиков

КопирайтингЗавершен18 заявок607 просмотров
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#1$

Нужно составить два текста (500-700) знаков для того что бы сайт был еще лучше найден поисковиками.

Тематику и ключевые слова дам по запросу.

15 лет назад
Suworoff
44 годаГермания
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
Победитель конкурса
SpecterService
35 летБеларусь
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
15 лет назад
Выиграл нами проведенный конкурс, причем был лучший из четырех профессиональных участников. Респект! Большее спасибо за отличную работу.
Заявки фрилансеров
SpecterService
35 летБеларусь
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
15 лет назад
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