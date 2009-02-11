Нужно составить два текста для поисковиков

Наши требования: Компьютерная эрудированность, грамотность(!), знание английского языка (минимальный уровень - правильное понимание текстов компьютерной тематики). Свободный доступ к сети Интернет (желательно безлимитный). Суть работы: Регулярная подача (от 3 материалов в будний день, не более 3000 сим.) свежих ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно составить два текста (500-700) знаков для того что бы сайт был еще лучше найден поисковиками.
Тематику и ключевые слова дам по запросу.
- Похожие заказы
- $500Копирайтинг15 заявокЗакрыт15 лет назад
Здравствуйте, требуется текст, содержащий информацию о необычных свадебных прическах знаменитостей (как отечественных, так и нет, как современных, так и не очень). Особых изысков стиля не требуется, текст будет переписываться. Главное, что требуется - информация ...Копирайтинг2 исполнителяЗавершен15 лет назад
Пишите у кого есть Техзадание на создание городского портала какие модули (работа, доска обьяв, форум) в него включеныКопирайтинг10 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
1. сделать рерайт текста, ключевик "организация выставок" 3 раза "Организация выставок. Организации и участию в выставке уделяется огромное внимание, так как именно здесь зарождается большинство новых дружеских связей и взаимоотношений, перерастающих со временем в плодотворное и взаимовыгодное ...Завершен15 лет назад
- $10
Описание требуемых действий макроса - в ТЗ, простая задачка для человека, разбирающегося в программировании для MS EXCEL.Копирайтинг4 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $12
Здравствуйте! Необходим копирайт – 3 статьи по 2000 знаков на кулинарную тему. Оплата – 400 руб. (WebMoney) за все, можно с предоплатой.Завершен15 лет назад
- $35
Статья на англ. языке на главную страницу сайтаЗавершен15 лет назад
- $250
Написание уникальных статей ( 500 слов ) на английском. Тема -essay and research writing. Укажите цену за одну статью. Резюме направляйте на [email protected]Копирайтинг13 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Требуется написать несколько статей по экономической тематике на английском языкеЗавершен15 лет назад
- $3
Нужна статья о колокейшене (копирайт или хороший рерайт), где бы освещались такие моменты: Что такое "колокейшн"? Чем отличается колокейшн от хостинга? Когда стоит переходить на колокейшн? Насколько колокейшн дороже хостинга? Какие особые возможности предоставляет колокейшн по ...Завершен15 лет назад