ТЗ на создание городского портала

КопирайтингЗакрыт10 заявок337 просмотров
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Пишите у кого есть Техзадание на создание городского портала

какие модули (работа, доска обьяв, форум) в него включены

15 лет назад
flowmactep
Виктор 
42 года
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
9 отзывов
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