Рерайтинг статей для сайта

Нужен рерайт статей для сайта gadgetclub.su

20 статей.

Оплата: по 1$ за статью (1000-1200 знаков).

Тематики статей можете посмотреть на сайте, в меню слева + по словам в блоке "тэги".

Статьи для рерайта подбираете/ищете сами.

Готовые статьи должны быть в формате word, по одной статье на страницу, в начале статьи должна стоять ссылка на источник статьи. Статья должна быть разбита на абзацы, каждый абзац на новой строке. Украшать текст _не нужно_ (выделять жирным, вставлять картинки в текст, использовать фигурный шрифт и т.п.). У источника/оригинала статьи должна быть хотя бы одна картинка по теме статьи.

Каждая отрерайченная статья будет проверена на уникальность через copyscape и dcfinder.

По окончании работы вы получаете оплату и отзыв.

При выборе исполнителя предпочтение буду отдавать тому, у кого есть аналогичный опыт.