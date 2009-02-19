Рерайтинг статей для сайта

$20
КопирайтингЗавершен9 заявок216 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен рерайт статей для сайта gadgetclub.su

20 статей.

Оплата: по 1$ за статью (1000-1200 знаков).

Тематики статей можете посмотреть на сайте, в меню слева + по словам в блоке "тэги".

Статьи для рерайта подбираете/ищете сами.

Готовые статьи должны быть в формате word, по одной статье на страницу, в начале статьи должна стоять ссылка на источник статьи. Статья должна быть разбита на абзацы, каждый абзац на новой строке. Украшать текст _не нужно_ (выделять жирным, вставлять картинки в текст, использовать фигурный шрифт и т.п.). У источника/оригинала статьи должна быть хотя бы одна картинка по теме статьи.

Каждая отрерайченная статья будет проверена на уникальность через copyscape и dcfinder.

По окончании работы вы получаете оплату и отзыв.

При выборе исполнителя предпочтение буду отдавать тому, у кого есть аналогичный опыт.

15 лет назад
AlekartRu
Максим 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
kravtsovaV
Виктория 
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
64 отзыва(-1)
15 лет назад
$20
4 дня
Выполнила задание как всегда вовремя, материал подобран то, что надо. Когда человеку интересно, то и тексты создаются не похожие ни на чьи другие. Получил то, что нужно для сайта. Рекомендую.
Сработались с заказчиком, приятно вести диалог. Четко поставленные задачи, сроки, оплата вовремя. Человек действительно заинтересован в хорошем результате :) Рекомендую как надежного заказчика.
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