SEO-копирайтинг на главную страницу сайта

Нужно написать текст на главную страницу сайта-фотогалереи, используя нужные ключевые словосочетания. Сайтов два. Объем текста - 2000 знаков без пробелов.

Оплата на ваш счет в системе веблансер после выполнения задания.

В своих предложениях указывайте стоимость и сроки. В личку не пишите.