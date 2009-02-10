SEO-копирайтинг на главную страницу сайта

КопирайтингЗавершен54 заявки644 просмотра
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Нужно написать текст на главную страницу сайта-фотогалереи, используя нужные ключевые словосочетания. Сайтов два. Объем текста - 2000 знаков без пробелов.

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15 лет назад
seasick
Артем 
46 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
297 отзывов
Выбранные исполнители
Rossomaxa
Марина 
47 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
15 лет назад
$8
3 дня
Марина написала отличную статью, соответствующую всем требованиям.
Четкая постановка задачи, свеовременная оплата. Спасибо.
Scorp13
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
15 лет назад
$10
2 дня
Профессионально выполненная работа, спасибо.
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