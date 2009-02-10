SEO-копирайтинг на главную страницу сайта

Нужны вопросы для викторины общепознавательного характера (без углубления в специальные знания). Расчет на среднестатистического человека. Вопрос должен быть сформулирован понятно и компактно, иметь однозначный смысл. К вопросу должно быть приложено четыре варианта ответа. Правильный ответ ...
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Нужно написать текст на главную страницу сайта-фотогалереи, используя нужные ключевые словосочетания. Сайтов два. Объем текста - 2000 знаков без пробелов.
Оплата на ваш счет в системе веблансер после выполнения задания.
В своих предложениях указывайте стоимость и сроки. В личку не пишите.
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