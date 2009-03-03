Приватный проект для Scorp13

$100
КопирайтингЗавершен1 заявка129 просмотров
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Текстовой контент для сайта транспортной компании

15 лет назад
Viewmax
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранный исполнитель
Scorp13
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
15 лет назад
$100
5 дней
Очень качественная и оперативная работа! Сотрудничеством остались очень довольны.
Рахим - хороший, адекватный заказчик. Рекомендую!
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