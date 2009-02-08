Приватный проект для Твой Диплом (T777)

Добрый день! Требуется придумать название для магазина, занимающегося продажей любительской и полупрофессиональной видеоаппаратуры. Название должно быть современным. Желательно (хотя и не обязательно) чтобы по нему можно было понять сферу деятельности магазина. Жду ярких, нестандартных предложений. Конкурс до конца ...