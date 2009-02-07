Нейминг для магазина видеоаппаратуры

Нужен рерайт 10 статей на тематику - отношения между людьми, любовные отношения. Оплата: по 1$ за статью (1000-1200 знаков). Статьи для рерайта подбираете/ищете сами. Готовые статьи должны быть в формате word, по одной статье на страницу, в начале ...