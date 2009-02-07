Нейминг для магазина видеоаппаратуры

$50
КопирайтингЗакрыт35 заявок738 просмотров
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#1$

Добрый день!

Требуется придумать название для магазина, занимающегося продажей любительской и полупрофессиональной видеоаппаратуры.

Название должно быть современным. Желательно (хотя и не обязательно) чтобы по нему можно было понять сферу деятельности магазина.

Жду ярких, нестандартных предложений.

Конкурс до конца недели.

15 лет назад
sk81
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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