Текст для главной страницы сайта

$15
КопирайтингЗавершен4 заявки144 просмотра
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Требуется рерайт текста на главной странице, с учетом ключей текст должен быть оптимизирован...

15 лет назад
andcrew
Андрей 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
happy-art
Татьяна 
48 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
15 лет назад
$15
2 дня
Татьяна в очередной раз превзошла все ожидания, текст составлен великолепно и в срок! Она очень приятна в общении, учитывает все пожелания :) Будем продолжать сотрудничество. Спасибо!
Очередное сотрудничество с Андреем и вновь одни положительные эмоции! Доброжелательное общение, четкие требования, своевременная оплата.
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