runetinfo

Владислав runetinfo

 
45 летРоссия/Москва
19 лет на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Получение данных от устройства

    необходимо реализовать сервер который будет получать данные от устройств присылающих информацию по IP:Port по сути, работа с сокетами необходимо решение для UNIX на PHP или JAVA

    PHP
    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    8 месяцев назад

  • Copy/paste несколько материалов

    Необходимо откопипастить несколько материалов (описание выставок). Все материалы дам. Что надо: [list=1][*]зайти на сайт[*]заполнить форму[*]отправить данные[/list]

    Наполнение сайтов14 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужен тестер

    надо протестировать сайт вот часть функций: [list][*]регистрация[*]восстановление пароля[*]размещение лотов[*]составление и принятие заказа[*]различные статусы заказа[/list] url в ЛС

    Тестирование сайтов16 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Дизайн сайта по паркингу

    $45

    стилистика должна передавать тематику "Паркинг авто" сайт [b]не автостоянки[/b], а информационного ресурса по паркингу / парковочному оборудованию и т.д. т.п. бюджет может быть немного увеличен хотелось бы видеть такие разделы: [list][*]Новости [*]статьи [*]пресс-релизы [*]обзоры [*]тематические выставки [*]каталог парковочного оборудования [*]фирмы/компании[*]возможно карта с парковками [/list]

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов27 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайн для турпортала

    дизайн сайта для турпортала главная внутренние страницы (текст/тур/круиз/вакансия/выставка/....) исхожу из расчета главная до 3000 руб внутр до 500 руб предложения без цен не рассматриваю желательно исполнитель из МСК (для возможности созвона по телефону)

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов41 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужно нарисовать девушку

    Нужно нарисовать девушку в разных позах на отдыхе с сумками с пирожным с ребенком наносящей макияж в костюме медсестры в деловом костюме и тд пока надо 10-15 картинок (и перодически надо будет рисовать новые)

    Иллюстрации и Рисунки33 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • SEO текст (краткое описание ресурса)

    $50

    SEO текст (краткое описание сайта) тематика сайта страхование (общее) надо 2 текста 1) длинная версия (2000 символов) 2) укороченная версия длинной версии (600 символов) 150 руб

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужен рерайтер новостей

    Нужен рерайтер новостей. Оформление новости по однотипному шаблону. Тематики — различные (всего 14 сайтов). Работа постоянная. Одна новость 700–1000 символов рерайта + картинка определенного размера. В сутки (кроме выходных) надо 1–2 интересные новости на каждый сайт, в будущем больше. Оплата ~ ...

    Копирайтинг20 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разработка формы добавления круиза (по морю/реке)

    разработка формы добавления круиза(по морю/реке) в описание круиза: - название круиза - описание круиза - список стран - даты/время отправления - даты/время прибытия - порты - название круизной компании - описание круизной компании - название лайнера ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Создание проектов для Allsubmitter

    я даю слова и словосочетия от исполнителя требуется составить проект для Allsubmitter примерно по 1000 шт каждого элемента (описания/названия и прочие необходимые поля) поля (ФИО/адрес и прочее заполю сам) бюджет в пределах 150-200 руб за проект PS: надо более ...

    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Скрипт для проведения конкурсов/викторин

    $50

    конкурс может быть по фото/видео/тексту участник должен иметь возможность загрузить материал (фото/видео/текст) зрители могут его оценить по шкале (от и до задает админ) или выбрать понравившуюся работу (одну из всех работ всех участников) зритель может голосовать только 1 ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Составить описания и названия для сайтов

    Составить описания и названия для сайтов которые будут использоваться в AllSubmitter надо 1) Названия (20-50 символов) 2) Короткие описания (70-120 символов) 3) Длинные описания (100-250 символов) от вас формула вида .....{...|...|...|...}.....{...|...|...|...}.....{...|...|...|...}.....{...|...|...|...} всего 14 сайтов ключевые слова даю

    Поисковые системы (SEO)6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужно несколько статей

    Нужно несколько новогодних статей по 1000-1500 символов по след тематикам туризм недвижимость дети медицина готов платить по 1$/статью

    Копирайтинг3 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад
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Отзывы фрилансеров
Nattusia
Наталья 
45 летПольша
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
$11
8 баллов
9 лет назад
Разработка формы добавления круиза (по морю/реке)
Работу сделала. Оплату получила. За что и спасибо.
Работа выполнена на все 100 результатом доволен исполнителя рекомендую
Ответный отзыв
vitaly-go
Виталий 
43 годаБеларусь
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$1
10 баллов
9 лет назад
Надо нарисовать логотип в Corel
сенкс
Очень доволен продленной работой исполнитель сделал лого не только в Corel но и AdobeIllustrator, что оставило приятное впечатление работа выполнена качественно и красиво
Ответный отзыв
kotenok1985
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Нужно несколько статей
Понравилось работать с данным заказчиком - четкое ТЗ, быстрая оплата. Буду рада поработать еще.
Статьи написаны понятно и читабельно доволен работой!
Ответный отзыв
je-su
37 летУзбекистан
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$200
10 баллов
13 лет назад
Авторы для написания новостей
Работа была весьма позитивной. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Статьи интересные, хорошо написанные текст не напрягает доволен
Ответный отзыв
Olga_5
Ольга 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Нужно написать песню
Отличный заказчик. Спасибо за работу!
Очень доволен работой
Ответный отзыв