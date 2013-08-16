необходимо реализовать сервер который будет получать данные от устройств присылающих информацию по IP:Port по сути, работа с сокетами необходимо решение для UNIX на PHP или JAVA
- Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт8 месяцев назад
- $2
Необходим рабочий пример(код) перехода между storyboard Необходимо [list][*]Переход без передачи параметром[*]Переход с передачей параметров[/list]Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт9 месяцев назад
Нужен постер для размещения объявлений на форумах по кулинарии/еде и тдСоциальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо краткое описание проекта - aгpeгатоpа дoмaшниx кулинapoв можно найти в google play market по запросу HMCookingКопирайтинг8 заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо откопипастить несколько материалов (описание выставок). Все материалы дам. Что надо: [list=1][*]зайти на сайт[*]заполнить форму[*]отправить данные[/list]Наполнение сайтов14 заявокЗакрыт3 года назад
надо протестировать сайт вот часть функций: [list][*]регистрация[*]восстановление пароля[*]размещение лотов[*]составление и принятие заказа[*]различные статусы заказа[/list] url в ЛСТестирование сайтов16 заявокЗакрыт4 года назад
- $10
Необходим дизайн информационного портала поиск новости статьи и тд Вацап в профиле пример того что нравится вышлюДизайн сайтов20 заявокЗакрыт4 года назад
- $45
стилистика должна передавать тематику "Паркинг авто" сайт [b]не автостоянки[/b], а информационного ресурса по паркингу / парковочному оборудованию и т.д. т.п. бюджет может быть немного увеличен хотелось бы видеть такие разделы: [list][*]Новости [*]статьи [*]пресс-релизы [*]обзоры [*]тематические выставки [*]каталог парковочного оборудования [*]фирмы/компании[*]возможно карта с парковками [/list]Дизайн сайтов27 заявокЗакрыт6 лет назад
дизайн сайта для турпортала главная внутренние страницы (текст/тур/круиз/вакансия/выставка/....) исхожу из расчета главная до 3000 руб внутр до 500 руб предложения без цен не рассматриваю желательно исполнитель из МСК (для возможности созвона по телефону)Дизайн сайтов41 заявкаЗакрыт6 лет назад
пример того что хочется https://www.templatemonster.com/demo/58404.html просьба объяснять предлагаемую ценуДизайн сайтов33 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно нарисовать девушку в разных позах на отдыхе с сумками с пирожным с ребенком наносящей макияж в костюме медсестры в деловом костюме и тд пока надо 10-15 картинок (и перодически надо будет рисовать новые)Иллюстрации и Рисунки33 заявкиЗакрыт7 лет назад
SEO тексты для мебельного сайта необходимо краткое описание для каждого из разделовКопирайтинг32 заявкиЗакрыт8 лет назад
есть сайтик тематики страхование нужно прогнать его по каталогам хотелось бы бэков ну и CY/PR хорошо бы подвинуть (щас PR/CY = 0/0)Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
SEO текст (краткое описание сайта) тематика сайта страхование (общее) надо 2 текста 1) длинная версия (2000 символов) 2) укороченная версия длинной версии (600 символов) 150 рубКопирайтинг4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужен рерайтер новостей. Оформление новости по однотипному шаблону. Тематики — различные (всего 14 сайтов). Работа постоянная. Одна новость 700–1000 символов рерайта + картинка определенного размера. В сутки (кроме выходных) надо 1–2 интересные новости на каждый сайт, в будущем больше. Оплата ~ ...Копирайтинг20 заявокЗакрыт10 лет назад
разработка формы добавления круиза(по морю/реке) в описание круиза: - название круиза - описание круиза - список стран - даты/время отправления - даты/время прибытия - порты - название круизной компании - описание круизной компании - название лайнера ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
я даю слова и словосочетия от исполнителя требуется составить проект для Allsubmitter примерно по 1000 шт каждого элемента (описания/названия и прочие необходимые поля) поля (ФИО/адрес и прочее заполю сам) бюджет в пределах 150-200 руб за проект PS: надо более ...Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
конкурс может быть по фото/видео/тексту участник должен иметь возможность загрузить материал (фото/видео/текст) зрители могут его оценить по шкале (от и до задает админ) или выбрать понравившуюся работу (одну из всех работ всех участников) зритель может голосовать только 1 ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Составить описания и названия для сайтов которые будут использоваться в AllSubmitter надо 1) Названия (20-50 символов) 2) Короткие описания (70-120 символов) 3) Длинные описания (100-250 символов) от вас формула вида .....{...|...|...|...}.....{...|...|...|...}.....{...|...|...|...}.....{...|...|...|...} всего 14 сайтов ключевые слова даюПоисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно несколько новогодних статей по 1000-1500 символов по след тематикам туризм недвижимость дети медицина готов платить по 1$/статьюКопирайтинг3 исполнителяЗавершен13 лет назад