конкурс может быть по фото/видео/тексту участник должен иметь возможность загрузить материал (фото/видео/текст) зрители могут его оценить по шкале (от и до задает админ) или выбрать понравившуюся работу (одну из всех работ всех участников) зритель может голосовать только 1 ...