Ищем технических специалистов для написания о ХАЙ-ЭНД аудиотехнике. Выполните тестовое задание для оценки профессионализма. Предпочтение авторам с образованием из радиотехнических вузов. Возможность приезда на аудиоэкспертизу в Санкт-Петербурге является плюсом.
Краткое описание проекта
Необходимо краткое описание проекта - aгpeгатоpа дoмaшниx кулинapoв
можно найти в google play market по запросу HMCooking
Заявки фрилансеров
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