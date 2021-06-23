Технический текст на сайт о Hi-end аудиосистемах

Ищем технического специалиста, умеющего грамотно и понятно писать о ХАЙ-ЭНДЕ

ТЗ по содержанию

1. Описать предложенную систему и ее элементы (список элементов — в конце задания)

Технические особенности каждого элемента и что они дают результативному звуку. Как работает система в целом, объяснить почему именно эти элементы вместе и чем они хороши/или не хороши в совместной работе.

2. Описать особенности передачи звука в опоре на качества системы.

Если такой набор элементов даст, например, призвук — то почему, если оттенок — то какой элемент системы его добавляет и т.д.

3. Наблюдения должны быть полными, точными, понятными и аргументированными.

ТЗ по стилю

1. Это НЕ продающий текст. Это объективный аналитический текст об аудиосистеме, которая была продана \ предложена заказчику. Не нужно обязательно хвалить предложенную систему. Пишите как есть на самом деле.

2. Анализ придется писать в отрыве от реальной системы, но и на основе технических характеристик можно сделать выводы.

3. Не увлекайтесь аудиофильством. Только трезвый профессиональный подход.

ВНИМАНИЕ

Никаких ключевых слов и с количества знаков в задании не даем. Мы ищем не простого копирайтера, а настоящего специалиста по технике. И специалист сам знает как и сколько ему нужно писать на заданную тему.

Вы сами устанавливаете цену своей работы. Хорошему специалисту мы предложим достойный постоянный заработок.

При отклике на задание, пожалуйста, укажите образование и опыт работы. Предпочтение ЛЭТИ, Баумана и другим радиотехническим вузам и факультетам

Пожалуйста, НЕ ОТКЛИКАЙТЕСЬ, если вы просто переписываете информацию из интернета. Это сразу видно. Не тратьте зря наше и свое время.

Пожалуйста, укажите, если вы живете в Санкт-Петербурге и сможете приезжать к нам на реальную аудиоэкспертизу.

Список элементов

Вертушка Transrotor Fat Bob

фонокорректор Audio Valve Sunilda

пред. Chord 3200

у/м Accuphase A60 + у/м Threshold T400

акустика JBL K2 S9800