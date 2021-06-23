Требуется копирайт текста. Цена за 1000 знаков без пробелов - 40 рублей. Если указанная цена не соответствует ожиданиям, укажите свою. Я рассмотрю и возможно мы сойдёмся в цене-качестве. Параметры текста: ...
Технический текст на сайт о Hi-end аудиосистемах
Ищем технического специалиста, умеющего грамотно и понятно писать о ХАЙ-ЭНДЕ
ТЗ по содержанию
1. Описать предложенную систему и ее элементы (список элементов — в конце задания)
Технические особенности каждого элемента и что они дают результативному звуку. Как работает система в целом, объяснить почему именно эти элементы вместе и чем они хороши/или не хороши в совместной работе.
2. Описать особенности передачи звука в опоре на качества системы.
Если такой набор элементов даст, например, призвук — то почему, если оттенок — то какой элемент системы его добавляет и т.д.
3. Наблюдения должны быть полными, точными, понятными и аргументированными.
ТЗ по стилю
1. Это НЕ продающий текст. Это объективный аналитический текст об аудиосистеме, которая была продана \ предложена заказчику. Не нужно обязательно хвалить предложенную систему. Пишите как есть на самом деле.
2. Анализ придется писать в отрыве от реальной системы, но и на основе технических характеристик можно сделать выводы.
3. Не увлекайтесь аудиофильством. Только трезвый профессиональный подход.
ВНИМАНИЕ
Никаких ключевых слов и с количества знаков в задании не даем. Мы ищем не простого копирайтера, а настоящего специалиста по технике. И специалист сам знает как и сколько ему нужно писать на заданную тему.
Вы сами устанавливаете цену своей работы. Хорошему специалисту мы предложим достойный постоянный заработок.
При отклике на задание, пожалуйста, укажите образование и опыт работы. Предпочтение ЛЭТИ, Баумана и другим радиотехническим вузам и факультетам
Пожалуйста, НЕ ОТКЛИКАЙТЕСЬ, если вы просто переписываете информацию из интернета. Это сразу видно. Не тратьте зря наше и свое время.
Пожалуйста, укажите, если вы живете в Санкт-Петербурге и сможете приезжать к нам на реальную аудиоэкспертизу.
Список элементов
Вертушка Transrotor Fat Bob
фонокорректор Audio Valve Sunilda
пред. Chord 3200
у/м Accuphase A60 + у/м Threshold T400
акустика JBL K2 S9800
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