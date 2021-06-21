SEO копирайтинг

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Закрыт10 заявок689 просмотров

1. Нужно переназвать товары в магазине (в Эксель) с максимально корректным вхождением в ключевые слова и правильным порядком слов

2. Необходимо написать 29 текстов по тз (не более 1500 знаков в каждом

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sparj
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