Angel1007

Светлана Гладуш Angel1007

 
39 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Копирайт, рерайт, сео-оптимизированные тексты, информационные статьи на любую тему

Здравствуйте, уважаемые заказчики. Предлагаю свои услуги! Пишу качественные статьи на любые темы, отдаю предпочтение таким направлениям, как "Строительство и ремонт", "Дом и быт", "Медицина и здоровье", "Бизнес и финансы", "Семья и дети", "Техника и производство". Ответственный подход и своевременное выполнение работы гарантирую. 

Обращайтесь! Буду рада сотрудничеству.

[email protected]

Нейминг и Слоганы
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#806
Копирайтинг
нет отзывов
$1/час
#1303
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#2231