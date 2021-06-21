Статья о фотосессии

В прикрипленном ТЗ максимально подробно описано всё, что нужно сделать. Пожалуйста, в отклике обозначьте, что вы ознакомились с ТЗ и проставьте вашу цену за 1000 символов с пробелами по данному ТЗ. Также в отклике напишите ...