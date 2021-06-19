Качественно сравнительный анализ

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрытнет заявок482 просмотра

Задача: Сделать качественно сравнительный анализ.

Дополнительная информация:

Как это делается можно посмотреть в книге "Сравнительная социология". ГЛАВА 10,пункт 10.2

Срок через 3 дня. До 23.06

Срок: через 3 дня Срок: через 3 дня Срок: через 3 дня 

4 года назад
Kapka
33 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров