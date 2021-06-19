Здравствуйте! Ищу хорошего, ответственного и трудолюбивого копирайтера на постоянную работу для написания статей на сайт, посвященный посуде. Меня интересует написание статей по таким темам: ...
Написать гайд с кулинарными рецептами для блогера
Написать гайд с кулинарными рецептами для блогера.
Пишите те, у кого есть опыт!
Цена и объем обсуждается
Объем работы: от 30000 символов с пробелами
Срок: через 12 дней.
Тематика: Еда
Срок: через 12 дней / до 01.07.21 18:02 (UTC +05:00)Срок: через 12 дней / до 01.07.21 18:02 (UTC +05:00)
Заявки фрилансеров
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