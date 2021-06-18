Требуется копирайтер, разбирающийся в финансовой тематике для написания статьи для Яндекс.Дзен. Профильное образование желательно. В отклике укажите ваш номер телефона для связи в вотсап и ссылку на портфолио со статьями по тематике. Выбор исполнителя ...
Написать небольшой seo-текcт для сайта
Можно несколько человек.
Необходим текст на 2к символов для сайта с обзорами онлайн-курсов. Есть подробное ТЗ и шаблон, на который нужно ориентироваться. Задача несложная, если у вас получится качественный текст, будем работать дальше.
Оплата: 40руб/1000 символов без пробелов, планируется, что вы пишите несколько текстов.
Заявки фрилансеров
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