Написать небольшой seo-текcт для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт5 заявок498 просмотров

Можно несколько человек.

Необходим текст на 2к символов для сайта с обзорами онлайн-курсов. Есть подробное ТЗ и шаблон, на который нужно ориентироваться. Задача несложная, если у вас получится качественный текст, будем работать дальше.

Оплата: 40руб/1000 символов без пробелов, планируется, что вы пишите несколько текстов.

4 года назад
alexy_web
24 года
4 года в сервисе
Был
8 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Александра
 
33 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Зияда
 
37 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Елена
 
34 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Дарья
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
14 отзывов
4 года назад
Мария
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 отзывов
4 года назад