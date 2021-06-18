Написать небольшой seo-текcт для сайта

Можно несколько человек.

Необходим текст на 2к символов для сайта с обзорами онлайн-курсов. Есть подробное ТЗ и шаблон, на который нужно ориентироваться. Задача несложная, если у вас получится качественный текст, будем работать дальше.

Оплата: 40руб/1000 символов без пробелов, планируется, что вы пишите несколько текстов.