Написать текст

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Закрыт18 заявок489 просмотров

Необходимо написать текст для нашего сайта в разделы: 

1) Услуги - описание наших услуг краткое 5 штук

2) Написать текст в презентацию

3) Написать текст в блог 4 поста 

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4 года назад
guest_16225002576555
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Екатерина
 
20 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Мария
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Анна
 
23 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Дарья
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
14 отзывов
4 года назад
Мария
 
37 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
33 отзыва
4 года назад
Ольга
 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
16 часов назад
49 отзывов
4 года назад
Илья
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Лариса
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Максим
 
23 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
4 года назад
Владислава
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Елена
 
42 года
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
12 отзывов
4 года назад
Антон
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Евгений
 
33 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Кристина
 
35 лет
4 года в сервисе
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4 года назад
4 года назад
Алина
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Евгения
 
37 лет
5 лет в сервисе
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4 года назад
4 года назад
Павел
 
21 год
4 года в сервисе
Был
2 года назад
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Наталья
 
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105 отзывов
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