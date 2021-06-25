Требуется копирайтер, по совместительству рерайтер, в ресторан грузинской кухни на постоянной основе. Обязанности: Рерайт описаний разнообразных блюд из менюСоставление и написание описаний для собственных товарных позиций компанииСоставление описаний для разделов менюНаписание новостей компании, обзоров ...
Нужно написать статью по теме "Организация дня рождения под ключ"
Нужно написать статью по теме "Организация дня рождения под ключ"
Информация для статьи здесь - https://easyevent.com.ua/services/birthday
Требования к статье:
- разместить в первом/втором предложении статьи фразу "организовать день рождения"
- 2-3 к символов;
- до вечера 18.06.2021
Возьметесь?
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