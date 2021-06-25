Нужно написать статью по теме "Организация дня рождения под ключ"

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка95 просмотров

Нужно написать статью по теме "Организация дня рождения под ключ"

Информация для статьи здесь - https://easyevent.com.ua/services/birthday

Требования к статье:

- разместить в первом/втором предложении статьи фразу "организовать день рождения"

- 2-3 к символов;

- до вечера 18.06.2021

Возьметесь?

4 года назад
Posthuman
35 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 дня назад
4 года назад
$6
1 день
Все точно и в срок.
Спасибо за приятное сотрудничество!

Заявки фрилансеров

bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 дня назад
4 года назад
#1
Копирайтинг

  • Похожие заказы

  • Копирайтер/рерайтер в ресторан грузинской кухни

    Требуется копирайтер, по совместительству рерайтер, в ресторан грузинской кухни на постоянной основе. Обязанности: Рерайт описаний разнообразных блюд из менюСоставление и написание описаний для собственных товарных позиций компанииСоставление описаний для разделов менюНаписание новостей компании, обзоров ...

    Копирайтинг21 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Написать продающий текст

    Нужно составить описание уникальное (чтоб не у кого такого не было, без воды, с ключевыми словами) для МП, задача этого описания чтоб оно было уникальным и чтоб привлекал внимание покупателей. Товар: постельное белье

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Копирайтинг. Тексты

    Добрый день. 20 текстов по 2-2,5 тыс. знаков. Уникальность 95%. Тема: курсы образовательного центра (электробезопасность, охрана труда, пожарная безопасность, работа на высоте, сварщик, слесарь газового хозяйства, промышленная безопасность и т.д.) Бюджет: ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Очистка воды в квартире

    $4

    Чтобы я мог выбрать исполнителя пришлите мне для примера, написанный Вами первый абзац на эту тему. Пишем для сайта: aquaris-nn.ru Компания занимается очисткой воды в Нижнем Новгороде и области, ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Тексты строительство домов загородных

    $350

    Нужен копирайтер для небольших текстов на посадочные страницы. Пример таких маленьких текстов смотрите тут под плиткой проектов, но над блоком "Наши работы" zagorod-standart.ru/project/doma-iz-brusa/_mod_s-balkonom/ zagorod-standart.ru/project/doma-iz-brusa/_etag_2/ zagorod-standart.ru/project/doma-iz-brusa/ zagorod-standart.ru/project/karkasnye-doma/ ...

    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Писать тексты о крипто на англ и публиковать в twitter

    Добрый день. Писать тексты о криптовалюте на англиском языке! Следить за новостями мира криптовалюты на англиском языке Отслеживать инфлюенсеров, комментарии и тд 4-5 твитов в день по актуальным темам. 2-3 ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужно написать текст на английском

    Нужен профессиональный английский копирайтер, разбирающийся в тематике блокчейн и IT на постоянную основу. Занятость - 1-2 статьи в неделю (до 3000 слов). Нужен человек от 2 лет работы в данной сфере, либо смежной. Нужно написать ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Написать большую статью на стыке маркетинга и веб-дизайна

    Нужен человек с опытом работы в диджитале: маркетолог, дизайнер, разработчик.  Статья-кейс: нужно взять сервисы проверить их работу, описать полученный опыт. Скриншоты, примеры, вот это все.  На выходе статья уровня vc.ru и ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    4 года назад