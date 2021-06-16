Нужно написать текст на английском

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  2. Копирайтинг
Закрыт5 заявок985 просмотров

Нужен профессиональный английский копирайтер, разбирающийся в тематике блокчейн и IT на постоянную основу. Занятость - 1-2 статьи в неделю (до 3000 слов). Нужен человек от 2 лет работы в данной сфере, либо смежной. Нужно написать пробную статью на 1000 символов.

4 года назад
vladlenakolesnik
Владлена 
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Заявки фрилансеров

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