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Нужно написать текст на английском
Нужен профессиональный английский копирайтер, разбирающийся в тематике блокчейн и IT на постоянную основу. Занятость - 1-2 статьи в неделю (до 3000 слов). Нужен человек от 2 лет работы в данной сфере, либо смежной. Нужно написать пробную статью на 1000 символов.
Заявки фрилансеров
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