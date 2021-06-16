Написать отзыв о книге

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Завершен3 заявки384 просмотра

Требуется скачать книгу по ссылке, прочитать, оценить и написать отзыв (обоснованная критика допускается). Скачивание платное, и оно обязательно, без него работа принята не будет. Оплата за скачивание включена в стоимость заказа. Скачивать необходимо по ссылке из заказа, она уникальная, по ней отслеживается ваше скачивание. В тексте присутствует ЛГБТ-тематика и ненормативная лексика, прошу воздержаться от исполнения, если имеете предубеждения на эту тему. Из отзыва должно быть ясно, что книга действительно прочитана. Объем от 300 знаков, сроки на усмотрение исполнителя.

4 года назад
Castagna001
Елена 
38 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
14 отзывов

Выбранный исполнитель

Ht4xGYd1eGW6lYP3
Кирилл 
24 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$3
2 дня
Escrow
Очень быстрое исполнение заказа с полным отсутствием проблем. Спасибо.
Елена дает подробное ТЗ, быстро отвечает на вопросы. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Ht4xGYd1eGW6lYP3
Кирилл 
24 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
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20 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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Иван
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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